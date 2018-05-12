FC Tokyo - Consadole Sapporo maçı öncesi rakamlar

FC Tokyo ve Consadole Sapporo, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. FC Tokyo 26 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Consadole Sapporo 25 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Consadole Sapporo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 394 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Consadole Sapporo galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FC Tokyo önceki hafta Gamba Osaka mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Consadole Sapporo, Sagan Tosu karşılaşmaında 3-2 kazandı.

FC Tokyo, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 8 gol yedi.

Consadole Sapporo, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Consadole Sapporo 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.