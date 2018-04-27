FC Tokyo - Nagoya maçı heyecanı

FC Tokyo ve Nagoya, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 09:00. FC Tokyo 19 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Nagoya 7 puanda ve 18. sırada. FC Tokyo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nagoya, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.80, Nagoya galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Tokyo son haftadaki Urawa müsabasında 3-2 yenildi.

Nagoya ise Kashiwa karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

FC Tokyo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Tokyo, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

Nagoya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nagoya, 5 gol atarken 13 gol yedi.