FC Tokyo - Nagoya maçı heyecanı

FC Tokyo ve Nagoya, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 09:00. 19 puanlı FC Tokyo 2. sırada bulunuyor, Nagoya 7 puana sahip ve 18. sırada. FC Tokyo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nagoya, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.50, Nagoya galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Tokyo son haftadaki Urawa müsabasında 3-2 yenildi.

Nagoya ise Kashiwa karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Tokyo, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Nagoya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nagoya, 5 gol atarken 13 gol yedi.