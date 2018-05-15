FC Tokyo - Sendai maçı heyecanı

Japonya Lig Kupası Grup A maçında FC Tokyo ile Sendai, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. FC Tokyo 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sendai 8 puanda ve 1. sırada. FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sendai, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; FC Tokyo galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Sendai galibiyet oranı 2.80. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

FC Tokyo önceki hafta Sendai mücadelesinde 0-1 yenildi.

Sendai ise FC Tokyo maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Tokyo, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Sendai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sendai, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.