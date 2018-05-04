Fc Tours - Lens maçı ne zaman?

Fc Tours ve Lens, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Fc Tours 20 puanla 20. sırada, Lens 40 puanla 16. sırada bulunuyor. Fc Tours, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lens, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da Fc Tours kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Lens kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Fc Tours son hafta oynanan Ajaccio maçında 3-2 yenildi.

Lens, Niort karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Fc Tours, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 32 gol yedi.

Lens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lens, 20 gol atarken 23 gol yedi.