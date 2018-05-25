FC Wacker Innsbruck - FAC Team für Wien karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig maçında FC Wacker Innsbruck ile FAC Team für Wien, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. 71 puanlı FC Wacker Innsbruck 1. sırada bulunuyor, FAC Team für Wien 27 puana sahip ve 9. sırada. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FAC Team für Wien, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 110 kodlu maçı oynayanlar; FC Wacker Innsbruck galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.60, FAC Team für Wien galibiyet oranı 4.20. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

FC Wacker Innsbruck önceki hafta FAC Team für Wien mücadelesinde 3-0 kazandı.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck maçında 3-0 yenildi.

FC Wacker Innsbruck, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 7 gol yedi.

FAC Team für Wien, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FAC Team für Wien 15 kez gol sevinci yaşadı, 43 kez topu ağlarında gördü.