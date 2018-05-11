FC Wacker Innsbruck - Ried karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig maçında FC Wacker Innsbruck ile Ried, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi FC Wacker Innsbruck 67 puanla 1. sırada, Ried 57 puanla 3. sırada bulunuyor. FC Wacker Innsbruck son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ried, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 128 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Wacker Innsbruck kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Ried sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Wacker Innsbruck son hafta oynanan FAC Team für Wien maçında 3-0 kazandı.

Ried ise Kapfenberg maçında 2-0 kazandı.

FC Wacker Innsbruck, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. FC Wacker Innsbruck, kendi sahasında 28 gol attı, 6 gol yedi.

Ried ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ried, 23 gol atarken 19 gol yedi.