FC Wacker Innsbruck - Wattens maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Wacker Innsbruck, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Wattens takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi FC Wacker Innsbruck 64 puanla 1. sırada, Wattens 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wattens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da FC Wacker Innsbruck kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Wattens kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

FC Wacker Innsbruck son haftadaki FAC Team für Wien müsabasında 3-0 kazandı.

Wattens, Blau-Weiss Linz karşılaşmaında 0-2 kazandı.

FC Wacker Innsbruck, evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 6 gol yedi.

Wattens, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wattens 13 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.