FC Wiener Neustadt - FAC Team für Wien maçı rakamları

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Wiener Neustadt, 04 Mayıs 2018 Cuma günü FAC Team für Wien takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 51 puanlı FC Wiener Neustadt 4. sırada bulunuyor, FAC Team für Wien 20 puana sahip ve 10. sırada. FC Wiener Neustadt son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. FAC Team für Wien, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 185 kodlu maçı oynayanlar; FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, FAC Team für Wien galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

FC Wiener Neustadt son haftadaki USK Anif müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck maçında 3-0 yenildi.

FC Wiener Neustadt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Wiener Neustadt, kendi sahasında 27 gol attı, 20 gol yedi.

FAC Team für Wien, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. FAC Team für Wien, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 39 kez topu kendi kalesinde gördü.