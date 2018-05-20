FC Wiener Neustadt - FC Wacker Innsbruck rakamlar

Avusturya 1.Lig maçında FC Wiener Neustadt ile FC Wacker Innsbruck, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi FC Wiener Neustadt 58 puanla 3. sırada, FC Wacker Innsbruck 71 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Wacker Innsbruck son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, FC Wacker Innsbruck galibiyet oranı 0.00.

FC Wiener Neustadt son hafta oynanan USK Anif maçında 0-0 berabere kaldı.

FC Wacker Innsbruck ise FAC Team für Wien karşılaşmasında 3-0 kazandı.

FC Wiener Neustadt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Wiener Neustadt, kendi sahasında 30 gol attı, 21 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Wacker Innsbruck 29 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.