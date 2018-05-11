FC Wiener Neustadt - Kapfenberg maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Wiener Neustadt, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Kapfenberg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi FC Wiener Neustadt 54 puanla 4. sırada, Kapfenberg 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kapfenberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 113. İddaa'da FC Wiener Neustadt kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Kapfenberg kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

FC Wiener Neustadt önceki hafta USK Anif mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Kapfenberg ise Ried maçında 2-0 yenildi.

FC Wiener Neustadt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Wiener Neustadt, kendi sahasında 28 gol attı, 20 gol yedi.

Kapfenberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Kapfenberg, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.