Kaza, 16.30 sıralarında Alaşehir ilçesine Baklacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muammer Ç. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

İHA'nın aktardığına göre, çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına savrulurken, traktörün arkasında bağlı bulunan pulluk ise araca saplandı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, Mehmet Ö.(36), Sema Ç. (31), Gülcan D.(35), Hülya Y. (48) ile traktörde bulunan Muammer Ç.(53) ve Hamza Ç.(20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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