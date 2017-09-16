Feci şekilde öldürülen antikacı kadının katili eski sevgilisi mi?

Robyn Mercer evden ayrılmayı reddeden, 13 yıllık ilişkisine noktayı koymuş, bir Pazar gecesi çöpü atmak için dışarı çıkmıştı. Saat 19.00'da 20 metre uzaklıktaki çöp tenekesine yürümüş, kafası balta ya da bıçak gibi kesici bir aletle ezilmiş, tanınamaz hale getirilmiş şekilde bulunmuştu. Ancak cinayetin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen, cinayet aydınlatılamadı.

Ancak önümüzdeki ay, cinayetin baş zanlısı olarak gösterilen eski erkek arkadaşı Robert Webb'in tutuklanması bekleniyor.

Robyn'in abisi Quentin Spickernell, "Robyn ve Robert aynı evde yaşıyordu, ancak Robyn ayrılmak istiyordu. Avukatı aracılığıyla Robert'a belirli bir tarihe kadar evi boşaltması için bir yazılı dilekçe göndermek zorunda kaldı. Evden ayrılması için verilen tarihten dört gün önce de öldürüldü." dedi.

Robyn ve Webb 2007'de evi 400,000 Pound'a satın aldı. Robyn'in evin yüzde 65'ine sahipken, Webb yüzde 35'ine sahipti. Cinayetten 6 ay sonra, Webb evde bir kitabın arasına gizlenmiş vasiyetname bulduğunu ve Robyn'in aslında yüzde 65'lik kısmı da kendine bıraktığını söyleyen bir 'uydurma' bir vasiyet hazırladı. Kardeşini ve en yakın arkadaşını Robyn'in sahte imzasına tanık gösterdi.

Robyn'in kız kardeşi, tüm bu olanlara inanmadığını söyledi. "Çöpü atmaya gidiyor ve bir daha geri dönmüyor. Robert ise evde, hem hiçbir şey duymadığını söylüyor, geri gelmemesi de dikkatini çekmiyor. Eğer bu bir hırsızlık olsaydı, ablamı öldürdükten sonra hırsızlığı neden gerçekleştirmediler?" dedi.

Robert ise yakın zamana kadar aynı evde yaşıyordu ancak sahte vasiyet hazırlamasının ardından mahkemeye çıktığı günden beri eve gitmiyordu.

Geçtiğimiz ay Robyn'in cinayetinden şüphelenilen bir kişi daha tutuklandı.

Hırsızlık ve cinayetle ilgili şüpheyle tutuklanan, aynı bölgede yaşayan 26 yaşındaki iki kişi daha gözaltına alındı.

Robyn Mercer

Robert Webb