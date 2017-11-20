Fed Başkanı Janet Yellen görevinden ayrılacağını duyurdu

Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı. AA'nın haberine göre, Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu

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