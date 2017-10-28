FED Başkanı kim olacak?

ABD Merkez Bankası ( FED) Başkanı Janet Yellen’in görev süresi Şubat 2018’de sona erecek. Ancak yeni FED başkanının kim olacağına yönelik söylentiler aylardır gündemdeki yerini koruyor.

Başkan Donald Trump, yeni FED başkanını seçmeye çok yakın olduğunu söylüyor. Başkana yakın çevreler ise Trump’ın 3 Kasım’da başlayacağı Asya gezisi öncesinde FED başkanı adayını açıklayacağını belirtiyor.

TAYLOR GELİRSE FAİZ YÜZDE 4 OLUR

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, ABD’li ekonomi çevreleri mevcut FED Başkanı Janet Yellen’in ikinci bir dönem için şansı hâlâ devam ediyor. Yarışta başı çeken diğer adaylar ise FED Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, yine yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh ve pek çok çevrenin favori adayı Standford Üniversitesi’nden ekonomi profesörü John Taylor.

ABD basınında adı geçen adayların tamamının şansı olduğu belirtilirken konuya yakın kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası’nın başkanlığı için Jerome Powell ve John Taylor arasında seçim yapacağını ileri sürüyor. Piyasalar ise yeni FED başkanının adından ziyade mevcut para politikalarının bir süre daha devam ettirilmesinden yana. Şu sıralar FED başkanlığı için en güçlü aday olarak görünen John Taylor reform çağrısında bulundu.

Taylor, daha hızlı bir ekonomik büyümenin reformlar ile gerçekleşeceğini savundu. Piyasalarda ise Taylor’un kitaba bağlı ekonomi politikaları gütmesinin gerçek hayatta çok başarılı olmayacağı yönünde eleştiriler yükseliyor.

Yapılan açıklamada, Yellen yerine Taylor FED başkanı olsaydı geçen 3 yıl içerisinde faizlerin şu an bulundukları yüzde 1-1.25 aralığında değil yüzde 4 seviyesine yükselmesi gerektiği belirtiliyor.

TAYLOR YENİ POLİTİKALAR OLUŞTURABİLİR

Stanford Üniversitesi profesörlerinden John Taylor, ABD başkanları ve Kongre için danışma konseylerinde görev yapmış, ekonomi kitapları yazmış saygın bir ekonomist. ‘Taylor Kuralı’ olarak bilinen denklemin de yaratıcısı.

Bu kurala göre ekonomideki gevşeme dışında enflasyon da faiz oranlarını belirlemedeki kalemlerden biri. Bazı muhafazakâr uzmanlar, Taylor Kuralı’nın politikalar oluşturmayı geliştirebileceğini söylüyor. Eleştirenler ise ekonominin bir bilgisayar tarafından yönlendirilmek için fazla karmaşık olduğunu ve Taylor Kuralı’nın FED’in bağımsızlığını ve etkinliğini azaltacağını savunuyorlar.

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