FED faiz kararını açıkladı

Fed iki gün süren toplantının ardından para politikası kararını saat 21.00'de açıkladı. Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek faizleri değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD’deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle faizlerin değiştirilmesini beklemiyordu.

Fed bu yıl içerisinde iki kez faiz artırımı yapmıştı. Kasım ayı toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri ise son dönemde biraz daha zayıflamış gözüküyor.

ABD Merkez Bankası

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fed faiz kararı