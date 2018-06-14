ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarında 25 baz puan artırıma giderek politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı.



Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran toplantısını gerçekleştirdi. İki günlük toplantının ardından politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarıldığı bildirildi. Fed'in almış olduğu bu karar bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. 2018'de toplam 4 faiz artırımı öngörüldüğü bildirildi.



Fed, yılın geri kalanında iki kere daha faiz artırılacağına, yani daha hızlı sıkılaşmaya işaret etti.





Euro/TL ise 5,50'nin üzerinde hareket ediyor.

Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararını takip edecek. ECB'nin sonuçları öğleden sonra açıklanacak olan toplantıda 2.55 trilyon euroluk tahvil alım programının ne zaman sona ereceği konusunu ele alacakları düşünülüyor.





DOLAR KURUNUN FED KARARINA İLK TEPKİSİ

Fed'in faiz kararı sonrası dolar / TL 4.63'lü seviyelerden 4.66'ya yükseldi ancak çok agresif bir hareket gözlemlenmedi. Dolar / TL saat 21:47'de 4.6653 TL, euro ise 5.4917'den işlem gördü. Dün akşam Saat 22:10'da dolar, 4.6451 TL'ye gerilerken euro / TL de 5.4840'a düştü.

Genel olarak TL cinsi varlıklara yönelik algının oldukça negatif olduğuna dikkat çeken analistler, bayram tatili öncesinde likiditenin oldukça azaldığını, risk almak istemeyen yatırımcının çıkışlarının yanı sıra lokal döviz talebinin görüldüğünü belirtiyor.

14 Haziran sabahında ise döviz piyasasında hareketli anlar yaşanırken, dolar / TL 4.68 TL'nin üzerini test etti ancak Asya hisselerinde düşüş, Çin'de zayıf gelen ekonomik rakamların ekonomide yumuşama görünümü çizmesi ve ABD'nin Çin ürünlerine uygulanacak tarifeler konusunda ilerlemeyi görüştüğü haberlerine bağlı olarak dolar baskı altında kaldı.

Dolar / TL sabah 10 sularında 4.65 TL altına inerek 4.6325 TL'den işlem görüyor.



