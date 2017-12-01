Fed'in yeni Başkan Yardımcısı'ndan kripto para açıklaması!

Fed'deki görevine kısa süre önce başlayan Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles Washington'da düzenlenen Finansal Teknolojiler (Fintech) konferansında kripto para birimlerini eleştirdi.
AA'nın haberine göre; değeri hafta içinde 10 bin dolar eşiğini aştıktan sonra 11 bin 434 dolara kadar yükselen Bitcoin'in şu an medyanın göz bebeği olmasına rağmen herhangi bir dayanağı bulunmadığını vurgulayan Quarles, "Kripto para birimleri, diğer varlıklar tarafından desteklenmiyor, asli değerleri yok, denetlenen bankaların sorumluluğunda değiller" ifadelerini kullandı.
Quarles, bu nedenle kripto para birimlerini yeni finansal varlık olarak kabul etmenin zor olduğuna dikkati çekerek, kullanımlarının artmasının finansal istikrar açısından önemli riskleri beraberinde getireceği uyarısında bulundu.
Merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkarmasına da değinen Quarles, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Quarles, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir merkez bankası tarafından çıkarılan kripto para biriminin hukuki açıdan kapsamlı analiz ve konsültasyonlar gerektirdiğini düşünüyorum. Ayrıca henüz kendini kanıtlamamış bir teknolojinin potansiyel kullanımı, para aklama, siber güvenlik ve kişisel gizlilik dahil olmak üzere uzun bir risk listesini beraberinde getirecektir. Bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve dünya genelinde geçerli olan kripto para biriminin, ciddi siber ataklara maruz kalabileceğinden, para aklamada ve terör finansmanında yaygın şekilde kullanılabileceğinden endişeliyim."
Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Quarles'in kripto para karşıtı bu yorumları, bankanın bir başka önemli isminin dün yaptığı açıklamalarla çelişti.
New York Fed Başkanı William Dudley, bankanın kendi kripto para birimini çıkarma konusunu düşünmeye başladığını söylemişti.
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