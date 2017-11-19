FED kaç kez faiz artıracak

Goldman Sachs'ın yayınladığı araştırma raporunda, ABD ekonomisinin ücretleri ve enflasyonu daha geniş çaplı destekleyecek güçlü bir ivmeyle 2018'e girmeye hazırlandığı ve bu durumun ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek yıl dört kez faiz artırımına gitmesini gerektireceği belirtildi.

Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, bankanın 2018 yılına ilişkin büyüme görünümünü yüzde 2.5'e yükselttiğini ve 2018 yılı sonundaki işsizlik tahminini yüzde 3.7 seviyesine çektiğini kaydetti. Son revizyon öncesinde Goldman Sachs'ın ABD ekonomisine yönelik büyüme tahmini, Bloomberg tarafından derlenen verilere göre yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Banka, ABD'de ekim ayında yüzde 4.1 olan işsizlik oranının 2019 yılının sonlarına doğru yüzde 3.5'e gerileyebileceğini düşünüyor. Bu, ülkede 1960 sonlarından bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranı.