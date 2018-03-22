Fed kararı sonrası dolarda neler oluyor

Dün yapılan Fed toplantısından beklentilere paralel çeyrek puanlık faiz artışı kararı çıkmasına karşın Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmemesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasını sağladı.

Dolar dünkü Fed kararının ardından ilk tepki olarak 3.92 TL'nin altına sarkarken, bu sabah ise 3.90 TL'li seviyelere geriledi. Dolar kuru sabah saat 07.40 itibariyle 3.9080 TL'den el değiştirirken, euro 4.8350 TL oldu.