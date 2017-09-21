Fed kararı sonrası dolarda yükseliş

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 21 Ağustos'tan beri en yüksek olan 3.5193'e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08.45'de 3.5080 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL dün akşam kapanışta 3.4700/3.4711 seviyesinde bulunuyordu.

FED'DEN GELEN SİNYALLER DOLARI YÜKSELTTİ

Fed'in dünkü toplantısından sonra bilançosunu daraltmaya gelecek ay başlayacağını açıklaması ve yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artıracağı sinyali vermesi dolardaki yükselişin en önemli nedeni oldu.

Fed düşük enflasyona rağmen yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırımı beklendiğini sinyalini verdi ancak uzun vadeli faiz tahminlerini düşürdü.

Fed'in yayımladığı tahminlere göre faizlerin gelecek yılki seyrinde belirgin değişiklik olmadı. Fed yetkilileri gelecek yıl üç faiz artırımı beklerken, 2019 itibariyle artırımların hız kaybedeceğini öngörüyorlar.

Tahminlere göre 2019 yılında iki defa, 2020'de ise tek faiz artırımı bekleniyor. Fed ekonominin mukavemetini korumasına

imkan verecek uzun vadeli "doğal" faiz oranı tahmini ise yüzde 3'ten yüzde 2.75'e indirdi.

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