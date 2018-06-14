Erken işlemlerde en düşük 4.6396 lirayı gören dolar 4.6875 liraya kadar yükseldikten sonra 4.66 - 4.67 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.4754 lira ve en yüksek 5.5342 lirayı gördükten sonra 5.50 - 5.51 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.2161 lirayı gören sterlin 6.2791 liraya kadar yükseldikten sonra 6.24 - 6.25 lira aralığında işlem görüyor.
Ahlatçı Yatırım´ın, "Fed Sonrası Gözler ECB Faiz Oranı Kararında..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere´de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artış gösterdi.
"Euro Bölgesi´nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 azalırken yıllık bazda yüzde 1.7 artış gösterdi.
"ABD´de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi ÜFE) verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında artış gösterdi. Aynı dönem ABD´de açıklanan Çekirdek ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 2.4 oranında artış gösterdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan artışa gittiği ve federal fonlama oranını yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına yükselttiği açıklandı.
"Yayımlanan karar metninde faiz artışı kararının oybirliği ile alındığı görülüyor. Faiz kararı ile birlikte yayımlanan Ekonomik projeksiyonlarda, Fed 2018 yılı için büyüme tahminini yüzde 2.7´den yüzde 2.8´e revize ederken 2019 ve 2020 için değişikliğe gitmediği gözüküyor. Fed PCE enflasyon tahminini 2018 yılı için yüzde 1.9´dan yüzde 2.1´e ve 2019 yılı için yüzde 2.0´den yüzde 2.1´e yukarı yönlü revize ederken 2020 yılı için yüzde 2.1 ile değişikliğe gitmediği açıklandı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin iyi durumunda olduğuna değinirken enflasyonun yüzde 2.0 seviyesi üzerinde olmasına gereğinden fazla tepki vermeyeceklerini belirtti.
"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 artış gösterdi. Dün, lirada artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4.5814-4.6968 aralığında hareket ettiği ve günü 4.6578 seviyesi civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.89 düşüş ile 93 bin 504 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.5 milyar lira olarak gerçekleşti.
"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17.64 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.79 artış ile yüzde 19.12 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 5.07 artış ile yüzde 16.37 seviyesinde günü tamamladı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.