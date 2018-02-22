Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. FOMC üyelerinin faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, üyelerin bu sene öngörülen faiz artışları konusunda genel anlamda görüş birliğinde olduğu belirtildi.
AA'nın haberine göre; tutanaklarda, üyelerin kısa dönem ekonomik görünümdeki güçlenmenin faiz oranlarını kademeli olarak yukarı yönelme olasılığını arttırdığı konusunda fikir birliğinin bulunduğuna yer verildi.
Üyelerin çoğunun ekonomik büyümeyle ilgili güçlü görünümün para politikasında kademeli sıkılaşma olasılığını arttırdığını kaydettiği tutanaklarda, ülkede artan enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Buna göre, sağlam hızda devam eden ekonomik faaliyetlerin bu yıl enflasyonu arttıracağına dikkatin çekildiği tutanaklarda, enflasyon oranının orta dönemde FOMC'nin hedefi olan yüzde 2'lik oranda denge bulacağı bildirildi.
Öte yandan, tutanaklarda, FOMC üyelerinin ikisinin enflasyon görünümü hakkında endişelerini dile getirdiği aktarılırken, birçok üyenin de enflasyon görünümü hakkında hem yukarı hem de aşağı yönlü riskleri gördüğü kaydedildi.
Tutanaklarda, üyelerin enflasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğine yer verildi.
PİYASALAR FOMC TUTANAKLARINI FİYATLIYOR
Fed tutanaklarının açıklanmasından sonra New York Borsasında endeksler yüzde hızla yükselerek günlük kazançlarını yüzde 1'in üzerine çıkardı.
Tutanaklar öncesinde 0,8115 seviyesinde seyreden dolar/avro paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 0,8124'e kadar yükseldi. Tutanaklar öncesinde 3,7851 seviyesindeki dolar/lira ise tutanakların yayınlanmasını takiben önce 3,7751'e kadar geriledi ve daha sonra kayıplarını geri kazandı.
Tutanakların ardından, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı önce artış gösterse de ilerleyen dakikalarda 65 dolara geriledi.
Altının onsu 1,333 dolardan 1,328 dolara düşerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,904'ten yüzde 2,937'ye çıktı.
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