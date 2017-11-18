Federer elendi!

ATP Dünya Turu Finalleri'nde İsviçreli Roger Federer'i 2-1 mağlup eden Belçikalı David Goffin, finale yükselen ilk tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final mücadelesinde, dünya 2 numarası Federer ile 7 numaralı seribaşı Belçikalı Goffin karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan 36 yaşındaki Federer, ilk seti 6-2 almasına rağmen sonraki bölümlerde istediği performansı sergileyemedi. İkinci seti 6-3, final setini ise 6-4 kazanan Goffin, 1 saat 45 dakika süren mücadelenin ardından Federer'i 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Bu organizasyonda daha önce 6 kez şampiyonluğa ulaşan Federer, 7 kez karşılaştığı Goffin'e ilk kez mağlup oldu. Kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, 2017 sezonunu 52 galibiyet ve 5 mağlubiyetle kapattı.

Goffin'in finaldeki rakibi, Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD'li Jack Sock arasındaki diğer yarı final maçının ardından belli olacak.