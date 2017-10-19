Feghouli'den derbi yorumu

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Fenerbahçe derbisi ve yabancı kuralıyla ilgili NTV Spor’a konuştu. Derbinin önemini bildiğini ifade eden Feghouli, rehavet uyarısı yaptı.



Feghouli hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe maçı için "Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ancak biz kendimize bakıyoruz. Şu anda 8 puan önde olsak dahi, böyle bir fark yokmuş gibi hazırlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Takımın kazanması için ne gerekiyorsa yapacağım. Sahadan zaferle ayrılıp Galatasaray tarihine adımı yazdırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



YABANCI KURALI YORUMU

Sofiane Feghouli yabancı kuralıyla ilgili tartışmaları değerlendirirken, çarpıcı açıklamalar yaptı.



Cezayirli yıldız "Yabancı oyunculardan beklenti, iyi oynamaları ve tecrübelerini paylaşmaları. Türk oyunculara öncelik verilmesi gerekir ancak Türk futbolcular sahaya çıkıp gerekli performansı veremiyorsa burada yapacak bir şey yok. O zaman yabancılara başvuruluyor. Sanırım Galatasaray da sezon başında yaptığı transferlerle yerinde bir transfer politikası gerçekleştirdiğini gösterdi." diye konuştu.



TUDOR HAKKINDA

Galatasaray'a uyum sürecini atlattığını ifade eden Feghouli, "Tudor çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri" diyerek, Hırvat teknik adamdan övgüyle bahsetti.

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