Sarı kırmızılı oyunculardan Sofiane Feghouli yaptığı açıklamada, "Mükemmel bir gece. Şampiyon olduk. Futbolda Dünya Kupası'nı kazanmanın ardından bir futbolcu için en önemli başarı bu olsa gerek. Sakatlığım vardı ama çıktım ve oynadım. Tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Fatih Terim hocama da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi motive etti ve bir kez daha Galatasaray tarihine geçti." şeklinde görüş belirtti.

SİNAN GÜMÜŞ: ''ÇOK MUTLUYUM''

Öte yandan, Galatasaray takımının genç oyuncusu Sinan Gümüş ise, "Çok mutluyum. Son maça kaldığı için daha da güzel oldu. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz 21. şampiyonluk taraftarlarımıza armağan olsun. Önemli goller attım. Bu şampiyonlukta benim de küçük bir payım var. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.