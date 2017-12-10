Sofiane Feghouli, uzatmadaki golü sonrası tribünde asılı olan “ Kudüs kırmızı çizgimizdir” pankartına yöneldi. Cezayirli oyuncu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara destek amaçlı asılan pankarta giderek, Kudüs yazısını öptü. Daha sonra Feghouli, Belhanda ve Yasin Öztekin, birlikte secdeye giderek, gol kutlamasını anlamlı bir şekilde tamamladı.

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