'Felce rast, gut hastalığına uşak makamı iyi geliyor'

Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, müzik makamlarının birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Hicaz makamının alçak gönüllülük verdiğini, rast makamının felçlilere iyi geldiğini, uşak makamının gut hastalığına iyi geldiği yönünde bilgiler var kitapta. Ancak biz makamın tek başına yeterli olmadığını söylüyoruz. Bunun yanı sıra icra organı, seçilen eser, eserin ne şekilde söylendiği gibi pek çok parametre önemli" dedi.
AA'nın haberine göre; Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, müzikle tedaviyi günümüz bilimsel uygulamalarıyla birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
MÜZİKLİ TEDAVİNİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Öztürk, müzik terapisyenliği için sertifika programlarının uygulanmaya başladığını belirtti.
Müzikli tedavinin yaygınlaşması için çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Müzik tedavi artık bazı endikasyonlarda uygulanıyor. Uyku bozuklukları, kanser hastalarının ağrı tedavilerine destek amaçlı gibi rahatsızlıklarda uygulanıyor. Müzikle tedavinin kullanıldığı alanların kanıta dayalı olarak her geçen büyüyeceğine inanıyorum. Kursumuzda müzik terapiyle ilgili yaklaşımlarla ve yasal mevzuatla ilgili önemli bilgileri katılımcılara aktarıyoruz. Burada bir sertifika vermiyoruz ama müzik terapisyenliğine önemli bir adım atmalarını sağlıyoruz. Sağlık ve müzik alanında lisans mezunu olan herkes gerekli eğitimleri başarıyla tamamlayan herkes müzik terapisti olabiliyor" ifadelerini kullandı.
"MÜZİK MAKAMLARI BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR"
Müzik makamlarının birçok hastalığa iyi geldiğini vurgulayan Öztürk, "Elkindi, Farabi ve Şuri Hasan Efendi'nin yazdığı kitaplardan aktarılan bilgilerle Makamdan Şifa'ya adlı bir kitap hazırladık. Hicaz makamının alçak gönüllülük verdiğini, rast makamının felçlilere iyi geldiğini, uşak makamının gut hastalığına iyi geldiği yönünde bilgiler var kitapta. Ancak biz makamın tek başına yeterli olmadığını söylüyoruz. Bunun yanı sıra icra organı, seçilen eser, eserin ne şekilde söylendiği gibi pek çok parametre önemli. Tabi geçmişten aldığımız değerli birikimi günümüzün bilimsel parametreleriyle birleştirip kanıtlara dayandırmamız lazım." şeklinde konuştu.
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