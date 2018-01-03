Fellah köftesi malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1 buçuk su bardağı sıcak su

Yaklaşık 1 su bardağı buğray unu

1 adet yumurta

1 tepeleme çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

Köfteleri haşlamak için

2,5 litre su

1 çay kaşığı tuz

Fellah köftesi sosu için

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 diş dövülmüş sarımsak

Yarım su bardağı sıcak su

Fellah köftesi servis için

Maydonoz

Yoğurt

Fellah köftesi nasıl yapılır?

Bulguru yayvan bir tencereye koyun, üzerine sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika bulgurun suyunu çekmesini bekleyin.

Diğer köfte malzemelerini tencereye ekleyerek iyice yoğurun ve hamurun bütünleşmesini sağlayın.

Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra bir tarafına baş parmağınızla bastırarak bir çukur açın. Şekillendirdiğiniz köfteleri üst üste gelmeyecek şekilde bir tepsiye dizin.

Haşlama suyunu tuzla birlikte yayvan bir tencerede kaynatın. Köfteleri kaynayan suya koyarak yumuşayana kadar 20-25 dakika civarında pişirin. Köfteler yumuşayınca tencerenin altını kapatın ve bir süzgeç yardımıyla köfteleri alın.

Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Salçaları ve sarımsağı ekleyip karıştırarak kavurun. Salça kavrulduktan sonra sıcak suyu ekleyin, sosu karıştırın ve ocağı kapatın.

Servis tabağına aldığınız köftelerin üzerine salçalı sostan koyup üzerlerine kıyılmış maydanoz yapraklarını serpiştirin. Arzuya göre yanında yoğurtla birlikte servis yapın. Fellah köfteleriniz hazır! Afiyet olsun.

Fellah Köftesi

fellah köftesi nasıl yapılır

fellah köftesi malzemeler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER