Serinin ilk maçındaki ‘Ali Koç etkisi’, oyunculara ekstra motivasyon getiren tribün coşkusuyla birleşince, ortaya ‘olağan dışı’ skorla biten bir Fenerbahçe Doğuş galibiyeti çıkarmıştı.

Crocker ile Morgan’ın müthiş ortamda stresi kaldıramayıp oyundan atılması da tuzu biberi olmuş, kısacası Tofaş, 40 sayılık farkla bir final serisinde ‘hazmedilmesi zor’ bir yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Mavi-Beyazlı oyuncular bu yenilgiyi ‘gurur meselesi’ yapmış, dün sahaya son derece kararlı ve üst düzey motivasyonla çıkmışlardı. F.Bahçe de maça o büyük farkın getirdiği konfor ve rahatlıkla başlama yanlışına düşünce, final serisi adeta yeniden başlamış oldu.

Tofaş’ın 10-2’lik seriyle girdiği oyunda Kanarya’nın toparlanması ve gerçek kimliğini sahaya yansıtması 3. çeyreğin ortasını buldu. Obradovic, Tofaş’ın 44-47 önde olduğu süreçte Sinan&Wanamaker ikilisini sahaya sürüp, ön alanda baskı ile rakibini sürekli hataya zorladı. Bu süreçte 7 top kaybı yaptı Mavi-Beyazlılar... Enerjisini savunmadan alan F.Bahçe, bu çeyrekte Melli’den 11 sayı çıkardı. 25.30’da 3 sayı geride olan Sarı-Lacivertliler, 4,5 dakikada 19-4’lük seriyle de maçı rakibinin elinden kaptı, kaçtı adeta...

Son çeyreğin başında fark 16 sayıya çıktıktan sonra bu kez Tofaş’ın baskısında ‘basit’ hatalar yapan taraf F.Bahçe’ydi. Arka arkaya serbest atışlar kaçarken, fark 4 sayıya kadar eridi. Ancak 39.16’da Wanamaker’ın 2 boş atışı sonrası Melli’nin tiplediği top, Tofaş’ın ‘servis kırma’ umudunu ortadan kaldırdı. Ve F.Bahçe Doğuş, serinin kalanı için stresi olduğu gibi rakibinin üzerine yıkarken, Bursa’ya cebinde çok önemli bir avantajla gitmeyi başardı.

SERİ BURSA'YA TAŞINIYOR

Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği finalde 3. maç yarın Bursa’da oynanacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kanarya, deplasmanda yapacağı iki karşılaşmadan galip ayrılırsa şampiyon olacak.

ALİ KOÇ VE COMOLLİ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, serinin ilk maçında olduğu gibi ikinci mücadeleyi de salondan izlerken Kanarya’nın yeni sportif direktörü Damien Comolli de ona eşlik etti. Öte yandan Koç, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yöneticilerle bir süre sohbet ederken basketbol takımının sponsoru Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in de karşılaşmayı Koç’un

locasında takip etmesi dikkat çekti.