Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, patrikhane ve cemaat adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mektup gönderdiği bildirildi.

FENER RUM PATRİKHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta Bartholomeos, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı geçmesi, Türkiye’nin huzuruna ve Suriye’de barışın yeniden tesisine katkı sunması temennisinde bulundu.

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