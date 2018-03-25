Fenerbahçe: 0 - Maliye Piyango: 3
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan Çevik
Fenerbahçe: Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş)
Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 24-26, 14-25, 19-25
Süre: 75 dakika (29, 22, 24)
İlk maçta da Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Maliye Piyango, tur atladı. Efeler Ligi klasman etabında Maliye Piyango ve Ziraat Bankası 5-6'ncılık, Fenerbahçe ve Afyon Belediye Yüntaş da 7-8'incilik maçlarına çıkacak.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadele, 9. sayıya kadar çekişmeli geçerken, Maliye Piyango, Stankovic'in sayısıyla teknik molaya 12-10 önde girdi. Çekişmenin devam ettiği mücadelede Fenerbahçe, 24-24'te skoru eşitlemesine rağmen konuk takım Venno ve Halil İbrahim'in servis sayısıyla seti 26-24 önde tamamladı.
İkinci sete hızlı başlayan başkent temsilcisi, Venno ve Stankovic'in etkili atakları sonunda teknik molayı 12-3 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Maliye Piyango, seti 25-14 alarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete iyi başlayan taraf, Fenerbahçe oldu. Teknik molayı 12-10 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Skoru 16-16'da eşitleyen Maliye Piyango, attığı etkili servislerle üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.