Fenerbahçe: 0 - Maliye Piyango: 3

Salon: Metro Enerji

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan Çevik

Fenerbahçe: Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş)

Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 24-26, 14-25, 19-25

Süre: 75 dakika (29, 22, 24)

İlk maçta da Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Maliye Piyango, tur atladı. Efeler Ligi klasman etabında Maliye Piyango ve Ziraat Bankası 5-6'ncılık, Fenerbahçe ve Afyon Belediye Yüntaş da 7-8'incilik maçlarına çıkacak.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadele, 9. sayıya kadar çekişmeli geçerken, Maliye Piyango, Stankovic'in sayısıyla teknik molaya 12-10 önde girdi. Çekişmenin devam ettiği mücadelede Fenerbahçe, 24-24'te skoru eşitlemesine rağmen konuk takım Venno ve Halil İbrahim'in servis sayısıyla seti 26-24 önde tamamladı.

İkinci sete hızlı başlayan başkent temsilcisi, Venno ve Stankovic'in etkili atakları sonunda teknik molayı 12-3 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Maliye Piyango, seti 25-14 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf, Fenerbahçe oldu. Teknik molayı 12-10 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Skoru 16-16'da eşitleyen Maliye Piyango, attığı etkili servislerle üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.