SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay
FENERBAHÇE: Dicle Nur Babat, Jerkov, Rahimova, Eda Erdem Dündar, Çağla Akın, Pereira (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Ezgi Dağdelenler)
VAKIFBANK: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Cansu Özbay, Robinson)
SETLER: 15-25, 25-23, 15-25, 19-25
SÜRE: 96 dakika (22, 30, 21, 23)
Maçın ilk setinde Fenerbahçe plase atışlarından, VakıfBank ise üçlü bloklardan sayı kazandı. Yüksek paslarla köşelerden hücum yapan VakıfBank, arka alandaki boşluklardan sayı kaybetti. Kısa toplarla hızlı hücumu tercih eden Fenerbahçe, kötü manşet nedeniyle organize olmakta zorlandı. VakıfBank, teknik molasını 12-8 önde geçtiği seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Eda ve Çağla'nın servis sayılarına üçlü bloklar da eklenince sarı-lacivertli ekip, farkı açtı (8-2). Teknik molaya 12-6 üstün giren Fenerbahçe, Pereira ve Eda ile hücumda etkili olurken, Dicle Nur Babat da blokla takımına destek verdi. Setin 2. bölümde oyuna yeniden dahil olan VakıfBank, farklı eritse de, seti 25-23 alan Fenerbahçe setlerde eşitliği sağladı: 1-1.
VakıfBank, 3. sette yeniden ağırlığını koydu. Teknik mola 12-8 VakıfBank'ın üstünlüğüyle geçilirken, uzun rallilerin yer aldığı 2. bölüm daha çekişmeli geçti. VakıfBank, Ting ve Rasic ile Fenerbahçe ise Rahimova ve Eda ile sayı üretti. File önünde iyi kapanan VakıfBank, Fenerbahçe'nin direncini kırarak seti 25-15 aldı ve setlerde yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1.
Dördüncü sette kendi hatalarından sayı kaybeden VakıfBank, 4-0 geriye düştü. Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Rakibinin servis atışlarından sayı kaybetmesini fırsat bilen VakıfBank, 14-14 eşitliği sağladı. Ting ve Kübra ile etkili olan VakıfBank, arka alandaki boşluklardan sayı kaybı yaşasa da seti 25-19 alarak, maçı 3-1 kazandı.
Sahadan galip ayrılan VakıfBank, yarın TVF Başkent Salonu'nda saat 16.30'da yapılacak final maçında Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.
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