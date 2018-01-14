Birinci sette Galatasaray HDI Sigorta, Okello ve Todorov ile sayılar buldu ve rakibi blokta tuttu. Okello'nun smacı sonunda teknik molayı 12-9 önde geçen konuk ekip, çekişmeli süren seti 25-22 önde tamamladı.

İkinci sete etkili smaç servislerle başlayan Fenerbahçe, teknik molayı 12-8 önde geçti. Kalan bölümde Gladyr ile ortadan, Sket ile de köşelerden sayı üreten sarı-lacivertliler, seti 25-20 kazandı ve skoru eşitledi: 1-1.

Üçüncü sete iyi başlayan sarı-kırmızılılar oldu. Okello ile sayılar üreten misafir takım, teknik molayı 12-9 üstün geçti. Galatasaray HDI Sigorta seti de 25-22 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla girilen dördüncü sette Fenerbahçe Metin'in sayısıyla teknik molayı 12-9 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, seti 25-21 galip tamamladı ve maçı tie-break setine taşıdı.

Tie-break seti büyük mücadeleye sahne oldu. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve Okello ile atakları sayıya dönüştüren Galatasaray HDI Sigorta seti 21-19 maçı da 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE: 2 GALATASARAY HDI SİGORTA: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Ferhat Akdeniz, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Resul Tekeli)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Melih Sıratca, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Özgür Türkmen, Achrem, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Boğaçhan Zambak)

SETLER: 22-25, 25-20, 22-25, 25-21, 19-21

SÜRE: 150 dakika (28, 29, 32, 29, 32)

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