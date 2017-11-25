SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Sket, Selçuk Keskin, Gladyr, Metin Toy, Resul Tekeli, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Bertuğ Öndeş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver)

ARKASSPOR: Jovovic, Mert Matic, Sanchez, Fromm, Mustafa Koç, Gökhan Gökgöz (Burak Mert, Osman Çağatay Durmaz, Bravo, Muhammet Kaya, Gökhan Gökgöz)

SETLER: 23-25, 25-16, 32-30, 25-22

SÜRE: 118 dakika (28, 25, 37, 28)

Karşılaşmanın ilk setinde etkili servisler atan Arkas Spor, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mert Matic ve Mustafa Koç'un sayılarıyla Arkas Spor, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, Gladyr ve Metin Toy'un sayılarıyla 8-3 öne geçti. Hücumda Metin Toy'un smaçlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, teknik molayı 12-6 önde kapattı. Üstünlüğünü sürdüren Fenrbahçe, seti 25-16 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Çekişmeli geçen seti, Selçuk Keskin ve Metin Toy'un sayılarıyla Fenerbahçe 32-30 kazandı.

Dördüncü sette hücumda Ferhat Akdeniz'le üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, teknik molaya 12-9 önde girdi. Gladyr ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, seti 25-22 kazandı ve salondan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 7. galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 3. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe: 3 - Arkas Spor: 1 | MAÇ SONUCU