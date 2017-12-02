SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

FENERBAHÇE: Polen Uslupehlivan, Jerkov, Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Dicle Babat (Merve Dalbeler, Rahimova, Çağla Akın, Melis Yılmaz)

ÇANAKKALE BLD.: Seda Arısoy, Elif Uzun, Gözde Dal, Da Silva, Fromm, İpek Soroğlu (Şule Yetimoğlu, Hande Taşçı, Ceren Çınar, Alajbeg, Yasemin Şahin, Ayça İhtiyaroğlu)

SETLER: 25-16, 25-21, 25-10

SÜRE: 70 dakika (23, 27, 20)

Birinci sete iyi başlayan konuk ekip olmasına rağmen Fenerbahçe, Pereira'nın sayılarıyla skoru eşitledi ve teknik molayı 12-6 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekip, Dicle’nin blokları ve Eda’nın sayılarıyla seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı elde edilen sayılarla sürdü. Çanakkale Belediyespor, teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen ev sahibi, Jerkov ile skoru 15-15'te eşitledi. Rahimova’nın servis sayısıyla Fenerbahçe, çekişmeli geçen seti 25-21 kazandı.

Üçüncü sete ev sahibi, çok etkili servisler atarak başladı ve bir anda 6-0 öne geçti. Teknik molayı da 12-6 önde kapatan Fenerbahçe seti 25-10 ve maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0