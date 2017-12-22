SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Çetin Ok, İbrahim Ünal
FENERBAHÇE: Pereira, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Jerkov, Eda Erdem Dündar, Tomkom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Çağla Akın, Rahimova)
SERAMİKSAN: Sinem Yıldız, Sıla Çalışkan, Bayramova, Krsmanovic, Meryem Boz, Malasevic (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Müge Örencik, Rida Erlalelitepe, Mısra Gizem Aşcı)
SETLER: 25-22, 25-21, 25-18
SÜRE: 80 dakika (29, 27, 24)
Karşılaşmanın ilk setine Fenerbahçe iyi başlamasına karşın üst üste bulduğu 4 sayı ile 4-3 öne geçen Seramiksan, rakibinin basit hatalarını değerlendirerek skoru 9-7 yaparak sarı-lacivertli ekibe maçtaki ilk molayı aldırdı. Teknik molaya 12-9 önde giren Seramiksan karşısında file önünde Jerkov, Pereira ve Eda Erdem ile etkili olan Fenerbahçe, seti 25-22 kazandı.
Rakiplerin karşılıklı sayılarla başladığı 2.setin teknik molasına ilk sette olduğu gibi Seramiksan, önde girdi (12-11). Fenerbahçe, 18-17 geriye düştüğünde mola aldığı seti, son bölümdeki etkili oyunuyla 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete Polen'in etkili oyunu ve başarılı servisleriyle başlayan Fenerbahçe, 5 sayılık seri sonunda 7-3 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Manşet problemi yaşayan Seramiksan'ın hatalarını Pereira ve Polen ile sayıya çeviren sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-9 önde girdi. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak kupada adını yarı finale yazdıran son ekip oldu.
Fenerbahçe, yarı finalde yarın saat 17.00'de TVF Başkent Spor Salonu'nda VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
Kupada final karşılaşması, 24 Aralık Pazar günü 16.30'da başlayacak.
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