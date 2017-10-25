Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 üstün geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 41-24 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 58-46 önde bitiren Fenerbahçe, müsabakadan 79-63 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grupta ikinci galibiyeti elde ederken, BLMA ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

FIBA Womens EuroLeague

Fenerbahçe: 79 - BLMA: 63