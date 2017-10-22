Fenerbahçe 8 maçtır derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Öte yandan Kanarya, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce, 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olmuştu.

Daha sonraki 5 maçta Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Galatasaray’a son 3 lig maçında ise gol şansı vermedi. Kanarya, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 2 maçtan ise birer beraberlik ve galibiyetle döndü. Kanarya son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a karşı 3-2’lik skorla almıştı. fenerbahçe derbi kaybetmiyor