FENERBAHÇE: 83 - OLYMPIAKOS: 90
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Benjamin Jimenez (İspanya), Carmelo Patarnico (İtalya)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 15, Guduric 4, Datome 8, Melli 11, Vesely 8, Sloukas 13, Nunnally 22, Thompson 2 OLYMPIAKOS: Mantzaris, Strelnieks 13, Papanikolaou 7, Printezis 21, Milutinov 10, Mclean 9, Papapetrou, Agravanis, Roberts 21, Wiltjer, Thompson 9
1. PERİYOT: 17-18
DEVRE: 40-30
3. PERİYOT: 53-57
NORMAL SÜRE: 75-75
Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi 5. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-9 önde geçti. Papanikolaou ve Thompson'ın kaydettiği sayılarla Olympiakos ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan sarı-lacivertli ekip, Thompson ve Melli'nin ürettiği sayılarla 12. dakikayı 24-18 üstün tamamladı. Nunnally ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. 7-0'lık seri yakalayan Yunan temsilcisi, 17. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 31-30. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, Melli, Datome ve Nunnally'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 40-30 üstün gitti.
İkinci yarıda Olympiakos, Milutinov'la pota altından Roberts ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar üreterek 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 49-45. Konuk ekip, Thompson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 28. dakikada 52-51 öne geçti. Thompson ve Roberts ile isabetler bulan Olympiakos, final periyoduna 57-53 önde girdi.
Son çeyrekte Mclean ve Roberts ile boyalı alandan Strelnieks ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Yunan temsilcisi, 34. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 58-67. İki tarafında savunmayı sertleştirdiği bölümde 37. dakikayı konuk ekip, 69-60 önde geçti. Sloukas ve Datome ile üst üste serbest atış çizgisinden sayılar bulan sarı-lacivertli ekip maçın bitmesine 23. saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 73-75. Vesely ile serbest atış çizgisinin sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, maçın bitmesine 8 saniye kala eşitliği sağladı: 75-75. Olympiakos son hücumdan yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma bölümünde Strelnieks ve Printezis ile sayılar üreten konuk ekip, 42. dakikada yeniden öne geçti: 77-81. Printezis ile üst üste sayılar bulan Olympiakos sahadan 90-83 galip ayrıldı.
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