Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi yine 9 kişi kaldığı Beşiktaş derbisini kaybetmedi. Geçen sezon ligde Vodafone Park'ta oynanan derbide Fenerbahçe, 9 kişi kaldığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Bu derbide de 9 kişi kalan sarı-lacivertliler, sahadan yine beraberlikle ayrıldı ve eksik kalmasına rağmen ikinci maç öncesinde avantajlı bir skorla mücadeleyi tamamladı.

KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini 30 Kasım 2016'da sahasında Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon Medipol Başakşehir ile yarı finalde iki maçta da yenişememiş ve penaltılar sonucu elenmişti.

DEPLASMANDA 7 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda yenilmezlik serisini derbide de sürdüren sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 25 kupa maçında 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.