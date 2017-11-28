Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI hangi kanalda? Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, evinde Timuçin Bayazıt yönetimindeki Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, CANLI hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, evinde Türkiye TFF 1.Lig takımı Adana Demirspor'u ağırlayacak. Adana temsilcisi yeni teknik direktörü Timuçin Bayazit yönetimindeki ilk sınavını da Fenerbahçe karşısında verecek. Ülker Stadyumun'da oynanacak olan mücadele 29 Kasım (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı olarak ATV kanalından yayınlanacak.
Kupaya bu turdan başlayan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, iyi gidişatı sürdürmek istiyor. Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Fenerbahçe, Adana temsilcisi karşısında yarın ilk maçta avantaj arayacak.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ise kupada iki tur geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Kupaya 3. turdan başlayan Adana Demirspor, önce Bayrampaşa'yı 3-0'la geçti. Adana Demirspor, 4. turda ise Sarıyer'i penaltılarla geçerek adını 5. tura yazdırdı.
Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizen Adana temsilcisi, kupada rövanş için Kadıköy'den avantajlı skorla dönmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak Adana temsilcisi Türkiye'nin en üst liginde mücadele ederken iki takım 26 Şubat 1995'te karşılaşmıştı.
Adana temsilcisinin İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olduğu son maç ise 24 Eylül 1994'te oynanmıştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi son olarak 31 Ocak 1988'de mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin Adana Demirspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Tam 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, son olarak 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa'ya karşı oynamıştı.
Bu maçta sakatlanan ve 3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Roberto Soldado ve Jose Fernandao forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularıyla bu maça çıkacağı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.