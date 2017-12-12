Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştiren antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmandan önce, Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği 35 kişilik zihinsel, bedensel engelli çocuk ve genç, tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için yarın Adana'ya gidecek.