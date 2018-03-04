Teleset Mobiyla Akhisarspor maçı öncesi teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularını uyardı... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Beşiktaş ile önce lig, sonra da kupadaki gerilim dolu maçların artık geride kaldığını talebelerine aktaran tecrübeli hoca, Akhisar karşısında oynanan son 6 karşılaşmada ne gibi zorluklar yaşadıklarını maç skorlarıyla oyuncularına hatırlatarak, tam konsantrasyon istedi.

"PROBLEM YAŞARIZ"

Aykut Kocaman, “Ligde artık kolay maç olmadığını anladığınızı düşünüyorum. Ama yine de konsantrasyonunuzu üst seviyede tutmanız için Akhisar’ın bize karşı nasıl bir motivasyonla oynayacağını görmeniz gerekiyor. Son 6 maçın yarısında Fenerbahçe sorun çıkarmış bir takımla oynayacağız. Eğer en az onlar kadar istemezsek maç içinde problem yaşarız. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum” diye konuştu.

EVDE 9 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Başakşehir müsabakasında yaşayan Sarı-Lacivertli ekip, sonrasında yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



YÖNETİMDEN DESTEK

Sarı-lacivertliler, Akhisar maçının hazırlıklarını dün Samandıra’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Tesislere gelen asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat da son idmanı izlediler. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 ayrı gruba ayrı- lan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.