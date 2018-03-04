Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. 23. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte ligdeki son iki maçından puan çıkaramadı ve şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.

Gazete Habertürk Yazarı Bülent Yavuz, Fenerbahçe-Akhisarspor maçını ve mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in verdiği kararları değerlendirdi. Yavuz, tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu. İşte Yavuz'un yorumları...

"Akhisarspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek büyük bir sürprize imza attı. Maçı da kesinlikle bileğinin hakkıyla aldı. Fenerbahçe, derbilerde belli ki bir hayli yıpranmış ve hırpalanmış. İkinci devrede doldur boşaltlarla neticeyi lehine çevirme adına inanılmaz derecede pozisyonlar üretti. Bunlardan sadece ikisini gole çevirince mağlubiyetle ayrılmak kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok önemli bir yara aldı.

Hakem Arda Kardeşler, genç ve pırıl pırıl bir kardeşimiz. İlk defa böyle önemli, bir büyük takımın maçına çıkıyor. Eğilmeden bükülmeden yönetmeye çalıştı. İkili mücadeleleri çok yakından takip ederek hata yapmama adına planını iyi yapmıştı. Ancak 64. dakikada Miguel Lopes'in Fernandao'ya yaptığı hareket penaltıyı gerektirirdi.

Ceza alanı içerisindeki bu tip elle müdahaleler zaman zaman penaltıyla cezalandırılıyor. Örneğin buna benzemese de Cüneyt Çakır kuralaya uygun penaltıyı çaldı. Hakem Arda Kardeşler 64. dakikada Lopes'in Fernandao'yu iki eliyle itmesine penaltı çalsa kimse bir şey diyemezdi. Dediğim gibi hakemlerin biri çalıyor, diğeri çalmayınca kulüplere konuşma alanı doğuyor.

74. dakikada Mustafa Yumlu-Roberto Soldado mücadelesi de tıpkı Lopes-Fernandao müdahalesi gibiydi ancak burada penaltı yoktu. Soladado teması hisseder hissetmez kendini bıraktı.

Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir golü var. Maçı seyrederken iddialı bir şey söylemek ne de ben ne de bir başkasının harcı... Ancak görüntülere ulaşıldığı zaman bu pozisyonun ofsayt mı değil mi olduğu görülecek. Ama benim kanaatimi sorarsanız kıl payı çıkabilir..."