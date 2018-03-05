SERDAR ALİ ÇELİKLER | ''YILDIRIM'A HOCASI İLE MUTLULUKLAR''



Özellikle 100 dakikalık Beşiktaş kupa maçının ardından bu müsabakanın zorlu geçeceği belliydi. Hele hele Akhisar gibi son derece etkili bir çıkış döneminde olan takıma karşı daha da zordu. Yorgunluğu, konsantrasyonsuzluğu, dağınıklığı anlıyorum. Anlamadığım bu kadar duran top golü bulmuş bir takım olan F.Bahçe’nin ligin duran toptan en az golünü atan takımlarından birinden böylesi bir gol yemesi. Çalışmıyorlar demek ki. İlk 45 için Fenerbahçe’nin en iyisi Hasan Ali ve Valbuena dışında top oynamaya niyeti olan Sarı-Lacivertli oyuncu yoktu. 20 ile 30. dakikalar arasında topla çıkamadıkları bölüm dışında oyunun mutlak hakimi Akhisar’dı. Akan oyundan da nefis bir gol attılar ve 3. golü de Kameni engelledi.

2. yarıda ben hoca olsam Soldado ve Ekici ile başlar, Josef ve Isla’yı alırdım oyundan. Ama Kocaman’ın felsefesi buna müsaade etmiyor. Hocaya göre kanat forvetleri geriye yardım etmeliydi. Bu nedenle manevi evladı Aatif’ı tercih etti. F.Bahçe’nin kanat forveti 1 gol, 1 asist ile oynuyorsa orada ya Fenerbahçe yoktur ya da Fenerbahçe’nin ne olduğunu bilmeyen bir hoca...

2. yarıda Soldado oyuna girdi ve Kocaman’ın sevmediği “Baskılı ama kaotik futbol” başladı. 2. yarı F.Bahçe lehine 2-1 bitti. Bir dünya insan bir araya geldik ama Kocaman’a anlatamadık. Onun “Doğru oyun” dediği şey F.Bahçe’ye uymaz. Kocaman’ın felsefesi ile dikilen kumaş bu takıma yakışmaz. F.Bahçe’de taraftarın espri konusu olan Hasan Ali’nin efsane bir performans sergilediğini atlamamalıyız. Soldado ve son 10 dakikalık süresine rağmen Ekici etkili oldu. 2. yarıda sağ bek oynayan Dirar’ı da beğendim. Beşiktaş maçından önce şampiyonluk şansını yüzde 50 gördüğüm F.Bahçe bu 2 maçta 4 puan alsa bu, bugün ihtimali yüzde 55’e çıkartmıştı. Şimdi ise şampiyon olabilmesi için kalan 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alması (toplamda 72 puan eder) bile yetmeyebilir. Dolayısıyla şampiyonluk artık mucize.

F.Bahçe’nin hocasının takıntılı yapısı ve oyun felsefesi bu takıma uymaz. Bazı oyuncuların bu takımla vedalaşması lazım bu da doğru. Ama takımın her şeyi doğru yapsa dahi bu tribünlerin dolmamasının sebebi Aziz Yıldırım’a olan sessiz tepkidir. Yıldırım ısrar eder, aday olur ve yeniden seçilirse tribünler iyice boşalır. Kimse ürün falan da almaz. Bu büyük camiyae ai bir kişinin hükmünt olamaz. Artık istenmeyen, camiayı yönetemeyeceği gayet açık olan ve taraftarının sessiz protestosunu anlamayan adamla da bu kulüp bir adım öteye gidemez. Yani Yıldırım, ısrarını devam ettirecekse, kendisine boş tribünler; karşısında duran camiya ve boşalan kasasıyla birlikte ve elbette Kocaman hocasıyla birlikte mutluluklar dilerim.

AKHİSARSPOR

İlk 45’te güzel futbol oynadılar, 2. yarıda 3-2’ye kadar yine üstündüler. Galibiyeti hak ettiler.

ISLA

3’lü savunma oynadığı dönemde Juve’nin sağ kanadını kontrol etmişti, dün berbat oynadı.

FAİK ÇETİNER | ''KOCAMAN ŞOK''



Aykut Hoca kupada yorgun düştüklerini düşündüğü Şener, Mehmet Ekici, Aatif ve Soldado’yu kulübede tutup bu defa sahaya İsla, Giuliano, Valbuena ve Fernandao’lu bir 11 sürmüştü. Cezalılardan Volkan’ın yerine kalede Kameni, Alper Potuk’un yerine de Dirar sahadaydı. Kısacası, kupa oyununun 11’i yarıdan fazla değişmişti. Bu tercihler doğru muydu, tartışılır. Halbuki kupa maçının yıldızları Şener, Mehmet Ekici ve de Soldado ile oyuna başlamak, öncelikle maçı koparmak daha mantıklıydı. Bu oyuncular yorulunca da gerekli hamleler yapılırdı.





Fenerbahçe - Akhisarspor































































Fenerbahçe - Akhisarspor

Uzun zaman sonra ilk 11’de kendine yer bulan Valbuena ile Beşiktaş kupa karşılaşmasında kulübeye çekilen Giuliano’da bir düşüş gözleniyor. Moral ve motivasyonları yok olmuş gibi. Takımın en önemli iki silahı patlama yapamayınca da F.Bahçe bilhassa iç saha oyunlarında çok zorlanıyor.

Giuliano: 11, Aatif: 1 Fenerbahçe, Akhisar karşısında iki gol bulurken bu ne beraberliğe ne de galibiyete yetti... Sarı-Lacivertliler’i umutlandıran ilk golü atan Giuliano bu sezon 11. kez fileleri havalandırdı... Ardından oyuna ikinci yarıda giren Aatif Chahechouhe ise bu sezon Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.

Maça gelmeyip ilk yarı skoruna bakanlar, tabeladaki iki farklı Akhisar galibiyetine farklı yorumlar getirebilir. Gerçek şu: Misafir takım, ilk 45 dakikada kendi alanında saklandı, üç akın yaptı iki gol buldu.

Aykut Kocaman’ın ikinci yarıdaki tek hamlesi, İsla’yı dışarı alıp ‘gözdesi’ Aatif’ı oyuna sokmak oldu. Bu yarıda Giuliano’dan gelen golle ümitlenen F.Bahçe, rakibin yine ilk atağında üçüncü golü yedi.

9 maç sonra Kadıköy yıkıldı Fenerbahçe, TM Akhisar yenilgisiyle bir seriyi daha bitirdi. Geride kalan hafta Beşiktaş mağlubiyetiyle 20 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sarı-Lacivertliler dün de Ülker Stadı’nın büyüsünü bozdu ve ligde 9 maç sonra sahasında yenildi.

Son 20 dakikaya girerken, Valbuena dışarı alınıp Soldado sahaya sürüldü. Sonrasına F.Bahçe rakip kalede inanılmaz bir baskı kurdu. Aatif siftah yaptı, fark bire indi. Ancak oyunu yönlendirecek futbolcu Mehmet Ekici, Aykut Kocaman’ın yanında oturmaya devam ediyordu.

Son 10 dakikaya girilirken Kocaman onu hatırladı. Ancak atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Dün Kadıköy’de F.Bahçe’yi deviren Akhisar takımını kutlayalım. Bu şok ‘kocaman’ yenilgi için Fenerbahçe Teknik Direktörü ne tür mazeretler üretecek bilemem. Benim bildiğim, bu takım bu sene şampiyon olurdu. Ama Kocaman, izin vermiyor.

KADIKÖY NEDEN BOŞ?

F.Bahçe, şampiyonluğun en büyük adayı. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş kapalı gişe oynarken, F.Bahçe seyircisi maça gelmiyor. Bunun tamamen futbol takımıyla ilgili olduğunu sanmıyorum.

BÜLENT YAVUZ | ''GOL OFSAYT PENALTIYI GÖREMEDİ''

Fenerbahçe-Akhisar maçında alışılagelmişin dışında genç bir hakem görev yaptı. Arda Kardeşler’e, ‘geleceğin yıldızı’ olarak bakılıyor. Bana göre de kumaşı çok iyi. Ligdeki ilk ‘büyük takım’ maçıydı. Hakem kardeşimiz, pozisyonlara çok yakındı. Hata yapmama adına çok efor sarf etti. Maçta konuşulacak bir pozisyon var. 64’te Lopes, hava topunda Fernandao’yu iki eliyle itiyor.

Kasımpaşa maçında Cüneyt Hoca ‘çekmeye’ tereddütsüz penaltı verirken, Arda Kardeşler dün penaltı çalamadı. İkisi de kurala göre penaltıydı. Arda’nın bu penaltıyı verememesinin sebebi pozisyonu görememesinden kaynaklandı. Fernandao’ya odaklanınca penaltıyı kaçırdı. 76’da ve 79’da F.Bahçe’nin beklediği iki penaltı daha vardı. Ancak ikisi de penaltı değildi. F.Bahçe’nin iptal edilen golünde hakemin ofsayt kararı doğruydu.