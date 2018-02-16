Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.