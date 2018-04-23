Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek. Ligde 57 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, Antalya deplasmanından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemeyecek. Rakibine karşı son 4 maçta 3 mağlubiyet ile 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ayrıntıları...
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TARİH: 23 Nisan 2018
SAAT: 20.00
YAYIN: BeIN Sports 1
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
SAKATLAR: Salih, Zeki, Deniz Kadah (Antalyaspor)
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe, Ciuliano, Soldado
Antalyaspor: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Danon Djourou, Diego Oliveira, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Yekta Kurtuluş, Charles da Silva, Milan Jevtovic, Emre Güral, Souleymane Doukara
SON 4 MAÇIN 3'ÜNDE ANTALYA GALİP GELDİ
Antalya, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 4 maçın 3’ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.
TAM BİR BİRLİK VAR
Antalyaspor maçı öncesinde yapılan toplantılarda teknik heyet ve futbolcular ortak noktada birleştiler: “Beşiktaş maçında olan biten her şeyi unutuyoruz. Ligde alınması gereken 15 puan daha var. Herkes bizim ne kadar karakterli bir takım olduğumuzu gördü. Şimdi bunun gururuyla sahaya çıkıp lig hedefimize doğru bir adım daha atacağız.” Kısacası Samandıra’da büyük bir birlik ortamı oluşurken asından yedeğine, teknik heyetten personeline herkes kenetlenmiş durumda.
LİGDE 44. RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi.
İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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