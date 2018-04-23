Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 30. hafta mücadelesinde ilk yarıyı Antalyaspor karşısında 2-1 önde tamamladı. Mücadelede skorun 2-0 olduğu dakikalarda sarı-lacivertliler, Roman Neustadter ile bir gol daha buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Roman Neustadter'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar, kısa sürede tartışma yarattı. HTSPOR yorumcusu Bülent Yavuz, tartışmalara son noktayı koydu. Bülent Yavuz'un pozisyonla ilgili görüşü şöyle:

"Roman Neustadter'in golü temizdi çünkü korner atışından ön direğe gelen topa Antalyasporlu Djourou yükselerek kafayı vurdu ve o top Neustadter'e geldi. Fenerbahçeli futbolcu da golü attı. Top, savunmadan geldiği için bu golün sayılması gerekirdi ancak yardımcı hakem hata yaptı, orta hakem de bu hataya ortak oldu. Bu hata hem yardımcı hakeme hem de orta hakem olan Yaşar Kemal Uğurlu'ya yazılır."