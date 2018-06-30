MİLLİLER 3 TEMMUZ'DA İDMANLARA KATILACAK



Fenerbahçe dün sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlarının kamplarına katıldıklarları için izinli olan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali, Neustaedter, Dirar ve Kameni takıma henüz dahil olmadı. 6 futbolcunun da 3 Temmuz Salı günü İstanbul’da takıma dahil olacağı aktarıldı.



İKİ YURT DIŞI KAMPI



Fenerbahçe’nin kamp programı da büyük oranda netleşti. Kanarya, bu yıl iki yurt dışı kampı yapacak. Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’ne gitmeyecek olan Kanarya, ilk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’de yapmayı planlıyor. İkinci kampın ise yurt dışında bir hazırlık maçı turnuvası olacağı kaydedildi.





ELJIF'E YAKIN İLGİ



Cocu, genç yetenek Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Hollandalı hoca, Makedon oyuncunun performansını dikkatli gözlerle izlerken, geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkan Eljif’in bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.



UYGAR MERT DÖNDÜ



Yaşadığı çapraz bağ kopması ve menisküs yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Uygar Mert Zeybek de 2 yıl sonra ilk kez sezon başı kampına katıldı. Genç orta saha yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.



GÖZLER GENÇLERDE



Fenerbahçe’nin sezon başı kampında gözler genç oyuncularda. Samed Karakoç, Ahmethan Köse, Uygar Mert Zeybek, kaleci Tarık Çetin, Yiğithan Güveli ve Serhat Kot, Cocu’nun gözüne girmeye çalışacak. Hollandalı hoca, kamp sonrası genç futbolcularla ilgili kararını verecek.